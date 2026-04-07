07 апреля 2026 в 15:01

«Добрые намерения»: депутат о передаче РФ игрушки японской макаке Панчу

Депутат Толмачев: РФ выражает добрые намерения передачей игрушки макаке Панчу

Россия демонстрирует миролюбивые намерения передачей игрушки японскому зоопарку для макаки Панча, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, страна выражает человечность даже по отношению к тем государствам, которые не считаются дружественными.

С помощью таких обменов, [как передача игрушки макаке Панчу], выражаются добрые намерения России на межгосударственном уровне даже с не самыми дружественными странами. Это не только часть мягкой силы великого государства, но и выражение искренних теплых чувств, человечности и заботы. РФ всегда славилась душевным и духовным величием, и даже в таком небольшом на первый взгляд жесте заключено очень многое, — прокомментировал Толмачев.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк преподнес знаменитой японской макаке Панчу необычный подарок — мягкого морского зайца по имени Макс. Вместе с игрушкой обезьянке вручили трогательное письмо от его имени. Глава зоопарка в Итикаве Такаси Ясунага в свою очередь выразил благодарность столичному зверинцу.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

