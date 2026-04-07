Россия демонстрирует миролюбивые намерения передачей игрушки японскому зоопарку для макаки Панча, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, страна выражает человечность даже по отношению к тем государствам, которые не считаются дружественными.

С помощью таких обменов, [как передача игрушки макаке Панчу], выражаются добрые намерения России на межгосударственном уровне даже с не самыми дружественными странами. Это не только часть мягкой силы великого государства, но и выражение искренних теплых чувств, человечности и заботы. РФ всегда славилась душевным и духовным величием, и даже в таком небольшом на первый взгляд жесте заключено очень многое, — прокомментировал Толмачев.

Ранее сообщалось, что московский зоопарк преподнес знаменитой японской макаке Панчу необычный подарок — мягкого морского зайца по имени Макс. Вместе с игрушкой обезьянке вручили трогательное письмо от его имени. Глава зоопарка в Итикаве Такаси Ясунага в свою очередь выразил благодарность столичному зверинцу.