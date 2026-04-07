«Скидок не ждите»: война в Иране взвинтила цены на авиабилеты для россиян

«Скидок не ждите»: война в Иране взвинтила цены на авиабилеты для россиян

Война на Ближнем Востоке добралась до российских туристов через кошелек. Авиабилеты в Египет, Таиланд и Вьетнам за месяц подорожали на 5–15 тысяч рублей за счет топливных сборов. Керосин скакнул в цене на 70%, а пилоты лайнеров вынуждены летать в обход Ближнего Востока. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, сколько еще придется переплачивать и ждать ли скидок к лету.

Почему война на Ближнем Востоке ударила по ценам на авиабилеты

Глобальная геополитическая нестабильность, включая военные действия в Иране и продолжающийся энергокризис, напрямую отражаются на стоимости авиаперевозок. Бизнес-аналитик, эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Виталий Лавринович в беседе с NEWS.ru рассказал, что ключевой фактор — это топливо. Его доля в себестоимости рейса достигает 30–40%. После обострения ситуации вокруг Ирана цены на авиационный керосин резко пошли вверх.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, поэтому любые риски в регионе мгновенно отражаются на рынке, напомнила в беседе с NEWS.ru профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

«За неделю стоимость топлива выросла примерно на 58%, а за месяц — более чем на 70%. В денежном выражении цена барреля нефти подскочила с около $90 до $195–200, а в отдельные периоды достигала $300», — отметила эксперт. Особенно заметно подорожание на локальных рынках: например, в Египте за месяц топливо прибавило в цене 70%.

Кроме того, авиакомпании вынуждены выполнять маршруты в обход Ближнего Востока, что увеличивает время полета и расход керосина, объяснил Лавринович. Часть рейсов отменяют, полетные программы урезают — предложение сокращается, что автоматически толкает цены вверх.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сколько выросли цены на авиабилеты

Базовые тарифы авиакомпаний пока не меняются, но корректируются таксы и топливные сборы, пояснил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Их размер сильно варьируется в зависимости от перевозчика, направления и дальности полета. По некоторым маршрутам доплата за топливо составляет $50–150 при покупке билета туда-обратно, сказал эксперт.

«На сегодняшний день наиболее заметный рост топливных сборов зафиксирован на таких направлениях, как Египет, Таиланд и Вьетнам — плюс от 5 до 15 тысяч рублей к стоимости перелета по сравнению с периодом конца февраля. При этом внутренние российские рейсы подорожание практически не затронуло», — отметил Горин.

Представители туроператора «Русский Экспресс» заявили, что на апрель–май 2026 года цены на билеты «Аэрофлота» в Египет выросли на 4–5 тыс. рублей относительно января (на цену также влияет наступление высокого сезона). У китайских и других азиатских перевозчиков наблюдается рост стоимости в среднем на 10–15%, тогда как у «Аэрофлота» он заметно выше этой цифры, отметили в компании.

По оценкам Нежниковой, в среднем рост цен на авиабилеты достигает 10–20% по сравнению с предыдущим годом. На отдельных дальних маршрутах — между Европой, Азией и Индией — стоимость выросла на 30–40%, а в годовом выражении в ряде случаев до 50%. Некоторые авиакомпании увеличили тарифы примерно на треть и ввели дополнительные топливные сборы порядка 15–20%, сказала профессор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще факторы влияют на стоимость авиабилетов

На конечную цену авиабилета влияют еще два ключевых фактора. «Во-первых, курсы валют. Сейчас рубль укрепился, что частично сдерживает рост цен на международные рейсы», — подчеркнул Горин.

Второй фактор — динамическое ценообразование. «Из-за дефицита перевозочных мощностей и сокращения полетных программ (в том числе из-за нехватки топлива) происходит автоматическая корректировка цен. Это самый чувствительный механизм для туристов», — добавил эксперт.

Однако при снижении спроса авиакомпании могут запускать спецпредложения. Например, сейчас в межсезонье можно найти билеты в Турцию за 15–20 тысяч рублей в одну сторону, заметил представитель РСТ.

Что будет дальше с ценами на авиабилеты

В ближайшие месяцы динамика рынка будет зависеть прежде всего от цен на нефть. В данный момент сохраняются риски перебоев с поставками, поэтому существенного снижения стоимости ждать не приходится, отметили эксперты.

По прогнозу Нежниковой, на горизонте трех-шести месяцев цены на авиабилеты сохранятся выше уровня 2025 года в диапазоне 10–25%. При этом на дальних маршрутах возможны скачки до 30–50%. Кроме того, с высокой долей вероятности продолжится сокращение числа рейсов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Если стоимость нефти продолжит расти (например, до $200 за баррель), то топливные сборы будут пропорционально увеличиваться. Многое зависит от решений стран-экспортеров и развития геополитической ситуации», — сказал Горин.

По мнению Лавриновича, даже если конфликт на Ближнем Востоке окажется краткосрочным, цены на авиабилеты сразу не откатятся. Авиакомпании закупают топливо по долгосрочным контрактам и пересматривают тарифы постепенно. На стабилизацию обычно уходит несколько месяцев, уточнил аналитик.

По словам Горина, с началом весенне-летнего туристического сезона (с мая по август) цены будет определять баланс спроса и предложения. Учитывая растущий спрос при ограниченных возможностях перевозчиков, серьезных скидок ждать не стоит, предупредил он.

Если ситуация быстро нормализуется, рынок начнет стабилизироваться, но возврат к прежним ценам будет постепенным, а не мгновенным, заключил Лавринович.

Читайте также:

Цены растут как на дрожжах: где отдохнуть, как вернуть деньги за тур в ОАЭ

АТОР зафиксировала резкое падение спроса на туры в страны Ближнего Востока

Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты