Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 15:57

«Скидок не ждите»: война в Иране взвинтила цены на авиабилеты для россиян

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Война на Ближнем Востоке добралась до российских туристов через кошелек. Авиабилеты в Египет, Таиланд и Вьетнам за месяц подорожали на 5–15 тысяч рублей за счет топливных сборов. Керосин скакнул в цене на 70%, а пилоты лайнеров вынуждены летать в обход Ближнего Востока. Опрошенные NEWS.ru эксперты рассказали, сколько еще придется переплачивать и ждать ли скидок к лету.

Почему война на Ближнем Востоке ударила по ценам на авиабилеты

Глобальная геополитическая нестабильность, включая военные действия в Иране и продолжающийся энергокризис, напрямую отражаются на стоимости авиаперевозок. Бизнес-аналитик, эксперт по коммуникациям и связям с общественностью PRoud.365 Виталий Лавринович в беседе с NEWS.ru рассказал, что ключевой фактор — это топливо. Его доля в себестоимости рейса достигает 30–40%. После обострения ситуации вокруг Ирана цены на авиационный керосин резко пошли вверх.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти, поэтому любые риски в регионе мгновенно отражаются на рынке, напомнила в беседе с NEWS.ru профессор экономического факультета РУДН Екатерина Нежникова.

«За неделю стоимость топлива выросла примерно на 58%, а за месяц — более чем на 70%. В денежном выражении цена барреля нефти подскочила с около $90 до $195–200, а в отдельные периоды достигала $300», — отметила эксперт. Особенно заметно подорожание на локальных рынках: например, в Египте за месяц топливо прибавило в цене 70%.

Кроме того, авиакомпании вынуждены выполнять маршруты в обход Ближнего Востока, что увеличивает время полета и расход керосина, объяснил Лавринович. Часть рейсов отменяют, полетные программы урезают — предложение сокращается, что автоматически толкает цены вверх.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сколько выросли цены на авиабилеты

Базовые тарифы авиакомпаний пока не меняются, но корректируются таксы и топливные сборы, пояснил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Их размер сильно варьируется в зависимости от перевозчика, направления и дальности полета. По некоторым маршрутам доплата за топливо составляет $50–150 при покупке билета туда-обратно, сказал эксперт.

«На сегодняшний день наиболее заметный рост топливных сборов зафиксирован на таких направлениях, как Египет, Таиланд и Вьетнам — плюс от 5 до 15 тысяч рублей к стоимости перелета по сравнению с периодом конца февраля. При этом внутренние российские рейсы подорожание практически не затронуло», — отметил Горин.

Представители туроператора «Русский Экспресс» заявили, что на апрель–май 2026 года цены на билеты «Аэрофлота» в Египет выросли на 4–5 тыс. рублей относительно января (на цену также влияет наступление высокого сезона). У китайских и других азиатских перевозчиков наблюдается рост стоимости в среднем на 10–15%, тогда как у «Аэрофлота» он заметно выше этой цифры, отметили в компании.

По оценкам Нежниковой, в среднем рост цен на авиабилеты достигает 10–20% по сравнению с предыдущим годом. На отдельных дальних маршрутах — между Европой, Азией и Индией — стоимость выросла на 30–40%, а в годовом выражении в ряде случаев до 50%. Некоторые авиакомпании увеличили тарифы примерно на треть и ввели дополнительные топливные сборы порядка 15–20%, сказала профессор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще факторы влияют на стоимость авиабилетов

На конечную цену авиабилета влияют еще два ключевых фактора. «Во-первых, курсы валют. Сейчас рубль укрепился, что частично сдерживает рост цен на международные рейсы», — подчеркнул Горин.

Второй фактор — динамическое ценообразование. «Из-за дефицита перевозочных мощностей и сокращения полетных программ (в том числе из-за нехватки топлива) происходит автоматическая корректировка цен. Это самый чувствительный механизм для туристов», — добавил эксперт.

Однако при снижении спроса авиакомпании могут запускать спецпредложения. Например, сейчас в межсезонье можно найти билеты в Турцию за 15–20 тысяч рублей в одну сторону, заметил представитель РСТ.

Что будет дальше с ценами на авиабилеты

В ближайшие месяцы динамика рынка будет зависеть прежде всего от цен на нефть. В данный момент сохраняются риски перебоев с поставками, поэтому существенного снижения стоимости ждать не приходится, отметили эксперты.

По прогнозу Нежниковой, на горизонте трех-шести месяцев цены на авиабилеты сохранятся выше уровня 2025 года в диапазоне 10–25%. При этом на дальних маршрутах возможны скачки до 30–50%. Кроме того, с высокой долей вероятности продолжится сокращение числа рейсов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Если стоимость нефти продолжит расти (например, до $200 за баррель), то топливные сборы будут пропорционально увеличиваться. Многое зависит от решений стран-экспортеров и развития геополитической ситуации», — сказал Горин.

По мнению Лавриновича, даже если конфликт на Ближнем Востоке окажется краткосрочным, цены на авиабилеты сразу не откатятся. Авиакомпании закупают топливо по долгосрочным контрактам и пересматривают тарифы постепенно. На стабилизацию обычно уходит несколько месяцев, уточнил аналитик.

По словам Горина, с началом весенне-летнего туристического сезона (с мая по август) цены будет определять баланс спроса и предложения. Учитывая растущий спрос при ограниченных возможностях перевозчиков, серьезных скидок ждать не стоит, предупредил он.

Если ситуация быстро нормализуется, рынок начнет стабилизироваться, но возврат к прежним ценам будет постепенным, а не мгновенным, заключил Лавринович.

Экономика
авиабилеты
цены
топливо
кризис
Наталья Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бизнесмен из Калининграда предстанет перед судом за смерть разнорабочего
Почти 80 человек подхватили кишечную инфекцию в Дагестане
Журналист оценил значение визита Вэнса в Венгрию
«Часть издержек»: Вэнс о вмешательстве Киева в американские выборы
Бахрейн резко сменил риторику в новой резолюции по Ормузскому проливу
Россиянина посадили за госизмену
Мишустин заявил о новых возможностях за счет дисконта на российскую нефть
Спектаклю с Долиной «Мечты Фемиды» грозит оглушительное фиаско
Генерал раскрыл, что мешает Трампу нанести ядерный удар по Ирану
Раскрыта одна важная деталь разговора Орбана с Путиным
Серябкина призналась, почему до сих пор не общается с Темниковой
Экс-замдиректора Росгвардии увеличили срок по делу о мошенничестве
Ветеринар ответил, как часто нужно мыть собаку
Художник Сафронов рассказал о прошедших выставках
«Боже, благослови великий народ»: Трамп сделал заявление о гибели Ирана
Россиянин решил стать «конем» и отправился пешком в Бразилию
Врач раскрыл, на лечение каких видов рака направлена российская онковакцина
Раскрыто, почему нельзя красить яйца на Пасху гуашью или косметикой
США направили ультраэлитную бригаду на Ближний Восток
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.