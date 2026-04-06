Песков заявил, что практически весь Ближний Восток оказался в огне Песков: Кремль констатирует рост напряженности на всем Ближнем Востоке

Уровень напряженности на Ближнем Востоке продолжает расти и практически весь регион охвачен огнем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это опасные и негативные последствия агрессии, которая была развязана против Ирана, передает РИА Новости.

Мы констатируем, что уровень напряженности в регионе растет, продолжает расти. Фактически весь регион в огне. Это все очень опасные и негативные последствия этой агрессии, которая была развязана против Ирана, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что география конфликта значительно расширилась и сейчас все констатируют эти последствия. Он добавил, что среди них есть и весьма негативные последствия для глобальной экономики. Песков подчеркнул, что Россия с самого начала, еще до начала боевых действий, предупреждала о неизбежности таких последствий.

Ранее президент США Дональд Трамп использовал нецензурную лексику в адрес Ирана. Он написал гневный пост, в котором потребовал немедленно прекратить блокаду Ормузского пролива. По словам главы Белого дома, во вторник в Иране будет и «День электростанций», и «День мостов», если местные власти не прислушаются.