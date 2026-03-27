Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты Bloomberg: цены на авиабилеты между Азией и Европой выросли на 560%

Рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой с начала военной операции США и Израиля против Ирана составил 560%, передает агентство Bloomberg. По его информации, резкое подорожание произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива.

Так, средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу выросла до $3318 (272,5 тыс. рублей). До $2870 (235,6 тыс. рублей) подскочили цены на билеты из Бангкока во Франкфурт. В среднем стоимость перелета по ключевым маршрутам из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в июне ожидается на 70% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что россияне массово отменяют туры в ОАЭ на март и апрель. Похожая ситуация затрагивает и другие страны Персидского залива. Во многих случаях путешественники выбирают замену направления вместо возврата денег.

До этого стало известно, что стоимость поездок в Дубай снизилась на 40% на фоне падения туристического потока и приостановки продаж туров. Отели вынужденно сокращают цены, чтобы сохранить загрузку. Аналогичная ситуация фиксировалась в период пандемии коронавируса.