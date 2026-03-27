27 марта 2026 в 08:17

Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты

Bloomberg: цены на авиабилеты между Азией и Европой выросли на 560%

Рост цен на авиабилеты на некоторых дальнемагистральных маршрутах между Азией и Европой с начала военной операции США и Израиля против Ирана составил 560%, передает агентство Bloomberg. По его информации, резкое подорожание произошло из-за продолжающихся боевых действий в зоне Персидского залива.

Так, средняя стоимость авиабилетов на рейсы из Гонконга в лондонский аэропорт Хитроу выросла до $3318 (272,5 тыс. рублей). До $2870 (235,6 тыс. рублей) подскочили цены на билеты из Бангкока во Франкфурт. В среднем стоимость перелета по ключевым маршрутам из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу в июне ожидается на 70% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что россияне массово отменяют туры в ОАЭ на март и апрель. Похожая ситуация затрагивает и другие страны Персидского залива. Во многих случаях путешественники выбирают замену направления вместо возврата денег.

До этого стало известно, что стоимость поездок в Дубай снизилась на 40% на фоне падения туристического потока и приостановки продаж туров. Отели вынужденно сокращают цены, чтобы сохранить загрузку. Аналогичная ситуация фиксировалась в период пандемии коронавируса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Загадочное исчезновение IT-специалиста в центре города потрясло Петербург
В Подмосковье выдворят 60 выходцев из Азии и Латинской Америки
«Я с ней знакома уже давно»: Полина Диброва о новом романе экс-мужа
В Финляндии указали на раскол внутри НАТО
Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке
Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин
Литвина развели на огромные деньги при попытке вернуть украденный аккаунт
Жертвы Эпштейна решили засудить американскую администрацию
В российском регионе пропала несовершеннолетняя с приметной татуировкой
Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты
В Сочи задержали вице-мэра и двоих чиновников администрации
Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили
В Дубае наступил тотальный дефицит эскортниц
В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок
Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году
Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США
Подсчитаны колоссальные потери России из-за теневого оборота моторных масел
Тренер назвала лучшее упражнение для развития мышц рук
Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

