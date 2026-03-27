Иран предоставил РФ проход через Ормузский пролив: сколько получит бюджет

Тегеран вводит дифференцированный режим навигации в Ормузском проливе. Проход разрешен для судов под флагами дружественных стран, включая Россию, Китай, Индию, Пакистан и Ирак. При этом Иран намерен законодательно закрепить взимание платы за безопасный проход, что создает новую экономическую реальность для перевозчиков. Разбираемся, что это решение дает России и есть ли в нем скрытые риски.

Что известно о новом режиме навигации

Иран официально подтвердил, что больше не намерен позволять своим противникам беспрепятственно использовать стратегически важную транспортную артерию. Как заявил глава Министерства иностранных дел Аббас Аракчи, зеленый свет получат только те государства, которые Тегеран относит к категории дружественных. В их числе Россия, Китай, Индия, Пакистан и Ирак.

Одновременно с этим, по данным Bloomberg, Иран начал взимать с коммерческих судов плату за безопасный проход. Сумма сборов может достигать $2 млн за один рейс. Плата взимается в индивидуальном порядке, однако депутаты иранского парламента уже подготовили черновик законопроекта, который, по всей видимости, должен придать этим сборам официальный статус.

Почему это выгодно России

На первый взгляд, для России это решение открывает новые возможности, и связаны они в первую очередь не с нефтяным экспортом, а с развитием транспортного коридора «Север — Юг».

Как пояснил NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, российские грузы (преимущественно неэнергетического характера) активно проходят через Ормузский пролив в рамках маршрута, который связывает Россию с азиатскими рынками. Суда заходят в персидские порты, откуда товары перегружаются и через Иран следуют на Каспий, а затем в Россию, и наоборот.

Получение статуса «дружественной страны» и гарантированного прохода упрощает эту логистику, отмечает эксперт. Снижаются риски простоев, задержек и неформальных согласований, которые ранее приходилось решать в индивидуальном порядке.

Может ли Россия на этом заработать

Ответ на вопрос о прямом заработке не так однозначен. Эксперты выделяют две противоположные тенденции: логистический плюс и энергетический минус.

С одной стороны, российские судовладельцы и логистические операторы могут увеличить свою выручку. Гарантированный проход и легализация сборов (пусть и высоких) создают легальное поле для работы. Если ранее проход был сопряжен с рисками или необходимостью сложных индивидуальных договоренностей с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), то сейчас для российских компаний открывается возможность нарастить объемы транзита.

Нефтяной танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса «Шесхарис» в Краснодарском крае

Главная оговорка, которую делают аналитики, касается рынка нефти. Ормузский пролив — это точка, через которую проходит около 20% всей мировой нефти. Перекрытие пролива для «недружественных» стран ведет к искусственному дефициту и росту цен.

По мнению Игоря Юшкова, допуск Индии и Китая (ключевых покупателей российской нефти) к иранской «зеленой линии» может смягчить энергетический кризис и сдержать рост цен. Если цены на нефть пойдут вниз, российский бюджет, сверстанный из расчета $59 за баррель, может недополучить сверхдоходы, которые сейчас формируются на фоне геополитической напряженности (Urals торгуется в районе $99), отмечает он.

Руководитель практики по международному бизнесу и финансам «5Д Консалтинг» Михаил Никитин добавляет, что сверхвысокие цены — это не всегда благо. Они разрушают спрос у главных покупателей России — Китая и Индии. Если эти страны столкнутся с критическим ценовым давлением из-за блокировки пролива, они начнут сокращать закупки или искать альтернативы. «Поэтому стабилизация ситуации через пропуск „дружественных“ танкеров помогает сохранить хрупкое равновесие, при котором Китай и Индия продолжают наращивать закупки российских энергоносителей, не перегревая свою экономику инфляцией», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Сохраняются ли риски для судоходства

Несмотря на громкое заявление, эксперты призывают не воспринимать его как полную разблокировку пролива. Игорь Юшков указывает на ряд неурегулированных вопросов. Во-первых, как быть, если нефть загружена в Саудовской Аравии или Ираке, где есть американские акционеры, но танкер идет под флагом Индии или Китая? Пропустят ли его?

Во-вторых, если судно заявляет проход в Индию, но после прохода пролива меняет курс на Европу, подорвет ли это доверие и приведет ли к блокировке следующих рейсов?

Даже получив добро от Ирана, судовладельцы остаются уязвимы для других игроков региона (например, хуситов в Красном море), что делает страхование и безопасность по-прежнему дорогими, указывает Юшков.

