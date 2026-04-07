07 апреля 2026 в 15:39

Раскрыто, как Иран может ответить США за пределами Ближнего Востока

Военэксперт Кнутов: Иран может атаковать военные базы США в Италии и Греции

Иран
Иран может атаковать военные базы США в Италии и Греции, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Исламская Республика способна уничтожить американские цели на территории Южной Европы даже без использования ракет максимальной дальности.

По оценкам разных экспертов, у Ирана есть два типа ракет, способных достичь американских целей на расстоянии 3–4 тыс. км. Поэтому я полагаю, что возможны обстрелы баз США на территории Южной Европы со стороны Исламской Республики. В таком случае Ирану не обязательно использовать ракеты максимальной дальности. Это может быть и Италия, и Греция, и, собственно говоря, Кипр, где расположена британская база. Учитывая, что точность иранских ракет не всегда высокая, могут быть удары и по рядом расположенным гражданским объектам. Таким образом это создаст мощную панику в целом ряде европейских государств. Но, подчеркну, целиться Иран будет только в военные объекты, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что на острове Харк, который является главным экспортным нефтяным хабом Ирана, прогремел ряд взрывов. Военные США и Израиля провели несколько атак. Они произошли на фоне угроз главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове, если Иран не откроет Ормузский пролив.

Мир
Ближний Восток
Иран
США
Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
