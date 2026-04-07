Раскрыто, как Иран может ответить США за пределами Ближнего Востока Военэксперт Кнутов: Иран может атаковать военные базы США в Италии и Греции

Иран может атаковать военные базы США в Италии и Греции, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Исламская Республика способна уничтожить американские цели на территории Южной Европы даже без использования ракет максимальной дальности.

По оценкам разных экспертов, у Ирана есть два типа ракет, способных достичь американских целей на расстоянии 3–4 тыс. км. Поэтому я полагаю, что возможны обстрелы баз США на территории Южной Европы со стороны Исламской Республики. В таком случае Ирану не обязательно использовать ракеты максимальной дальности. Это может быть и Италия, и Греция, и, собственно говоря, Кипр, где расположена британская база. Учитывая, что точность иранских ракет не всегда высокая, могут быть удары и по рядом расположенным гражданским объектам. Таким образом это создаст мощную панику в целом ряде европейских государств. Но, подчеркну, целиться Иран будет только в военные объекты, — сказал Кнутов.

Ранее сообщалось, что на острове Харк, который является главным экспортным нефтяным хабом Ирана, прогремел ряд взрывов. Военные США и Израиля провели несколько атак. Они произошли на фоне угроз главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове, если Иран не откроет Ормузский пролив.