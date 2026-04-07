США и Израиль нанесли удары по главному нефтяному хабу Ирана Mehr: США и Израиль ударили по иранскому острову Харк

На острове Харк, который является главным экспортным нефтяным хабом Ирана, прогремело несколько взрывов, сообщает агентство Mehr. По данным СМИ, военные США и Израиля провели несколько атак на остров.

Американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов, — сказано в сообщении.

Атаки произошли на фоне угроз президента США Дональда Трампа уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове, если Иран не откроет Ормузский пролив. Харк расположен в северной части Персидского залива, примерно в 25-30 км от побережья провинции Бушер, к северо-западу от Ормузского пролива.

Площадь острова составляет около 20 кв. км, длина — 8 км, а население — примерно 8 тыс. человек. Через расположенный здесь терминал проходит 90% всего иранского нефтяного экспорта.

Ранее сообщалось, что американский БПЛА-разведчик MQ-4C Triton был зафиксирован над нейтральными водами Персидского залива неподалеку от острова Харк. Аппарат вылетел с итальянской военной базы, расположенной на Сицилии.