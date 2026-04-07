Американский дрон-шпион заметили у берегов Ирана

Вылетевший с итальянской военной базы Сигонелла на Сицилии разведывательный беспилотник США Northrop Grumman MQ-4C Triton замечен над нейтральными водами Персидского залива в районе иранского острова Харк, — сказал собеседник журналистам.

Беспилотный летательный аппарат выполнял полет на высоте более 14 км в районе острова Харк. Затем он проследовал в северном направлении, после чего развернулся и взял обратный курс. Источник агентства отметил, что данный дрон находится в воздухе уже несколько часов подряд. Полеты этого аппарата ранее неоднократно регистрировались над Персидским и Оманским заливами, в том числе в зоне иранского порта Бушер.

Собеседник ТАСС также пояснил, что беспилотники подобного типа способны в реальном времени передавать разведывательные данные и вести мониторинг обширных акваторий и территорий на суше. Кроме того, они дополняют возможности противолодочных самолетов, таких как Boeing P-8 Poseidon.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с помощью авиации ударила по нефтехимическому комплексу в Ширазе на юго-западе Ирана. На предприятии производили азотную кислоту, которая необходима для разработки баллистических ракет.