07 апреля 2026 в 11:05

Американский дрон-шпион заметили у берегов Ирана

Беспилотник США MQ-4C Triton замечен у иранского острова Харк

БПЛА-разведчик MQ-4C Triton Фото: Cpl. Mitchell Austin/U.S Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский БПЛА-разведчик MQ-4C Triton зафиксирован над нейтральными водами Персидского залива неподалеку от иранского острова Харк, сообщил ТАСС осведомленный источник. По его словам, аппарат вылетел с итальянской военной базы, расположенной на Сицилии.

Вылетевший с итальянской военной базы Сигонелла на Сицилии разведывательный беспилотник США Northrop Grumman MQ-4C Triton замечен над нейтральными водами Персидского залива в районе иранского острова Харк, — сказал собеседник журналистам.

Беспилотный летательный аппарат выполнял полет на высоте более 14 км в районе острова Харк. Затем он проследовал в северном направлении, после чего развернулся и взял обратный курс. Источник агентства отметил, что данный дрон находится в воздухе уже несколько часов подряд. Полеты этого аппарата ранее неоднократно регистрировались над Персидским и Оманским заливами, в том числе в зоне иранского порта Бушер.

Собеседник ТАСС также пояснил, что беспилотники подобного типа способны в реальном времени передавать разведывательные данные и вести мониторинг обширных акваторий и территорий на суше. Кроме того, они дополняют возможности противолодочных самолетов, таких как Boeing P-8 Poseidon.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что с помощью авиации ударила по нефтехимическому комплексу в Ширазе на юго-западе Ирана. На предприятии производили азотную кислоту, которая необходима для разработки баллистических ракет.

