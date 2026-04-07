ЦАХАЛ отчитался о мощном ударе по иранской промышленности

ЦАХАЛ заявил об ударе по нефтехимическому комплексу в Ширазе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсетях заявила, что с помощью авиации ударила по нефтехимическому комплексу в Ширазе на юго-западе Ирана. Отмечается, что на предприятии производили азотную кислоту, которая необходима для разработки баллистических ракет.

В понедельник (6 апреля. — NEWS.ru) ЦАХАЛ нанес удар по еще одному нефтехимическому комплексу в Ширазе, где производилась азотная кислота для нужд вооруженных сил Ирана, — сказано в сообщении.

До этого армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана в ночь на 6 апреля. Целями ударов стали аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжать удары по инфраструктуре в Иране. Министр обороны страны Исраэль Кац добавил, что бить по противнику нужно «со всей силой».

До этого стало известно, что израильская армия усилит удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» после окончания иранской операции. Кроме того, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа. Экс-советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор отметил, что страна избегает боевых действий на нескольких фронтах одновременно.