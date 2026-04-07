Экс-замдиректора Росгвардии увеличили срок по делу о мошенничестве

Суд увеличил срок экс-замдиректора Росгвардии Милейко до 8,5 года колонии

Второй Западный окружной военный суд увеличил срок лишения свободы бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко до 8,5 года колонии, сообщает корреспондент ТАСС. Экс-руководителю ООО «Спецшвейснаб» Игорю Шальнову увеличили срок с 6,5 года на восемь лет колонии общего режима.

Суд постановил изменить приговор Московского гарнизонного военного суда в отношении Сергея Милейко с семи лет на восемь лет и шесть месяцев колонии, — отметил судья.

Милейко также лишили звания и госнаграды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. В январе Московский гарнизонный военный суд приговорил его к семи годам колонии и штрафу 880 тысяч рублей, но освободил в зале суда за счет отбытия наказания. Шальнова прежде приговорили к 6,5 года колонии и штрафу 500 тысяч рублей.

Суд частично удовлетворил гражданский иск Росгвардии к Милейко и Шальнову о взыскании 251,8 млн рублей в счет возмещения ущерба. Изначально Милейко обвиняли во взятке в особо крупном размере, но после признательных показаний и явки с повинной дело переквалифицировали на мошенничество.

По версии следствия, в конце 2017 года при подготовке госконтрактов с ООО «Спецшвейснаб» Милейко согласился на завышение цен поставок вещевого имущества для Росгвардии. Он стремился ускорить выполнение оборонного заказа к выборам президента и чемпионату мира по футболу 2018 года. В результате в 2018 году заключили около 140 контрактов на сумму более 3 млрд рублей, в 2019 году — контракты на сумму свыше 600 млн рублей.

