Неизвестные украли немецкого ягдтерьера в Подмосковье

В Московской области неизвестные могли похитить собаку породы немецкий ягдтерьер по кличке Рагнар, пишет 360.ru со ссылкой на владельца питомца. По словам мужчины, животное убежало за добычей во время прогулки между деревнями Ольхово и Каменка.

Собака отбежала на 400 метров, и связь прекратилась — пропал сигнал от GPS на ошейнике. Видимо, сняли и отключили вандальным образом. Там остались следы людей. Собака подбегала к ним, а потом пропала. Рагнару всего полтора года, он в самом расцвете сил, — рассказал хозяин пса.

Он уточнил, что видел, как недалеко от собаки находились два человека. Владелец животного предположил, что питомца могли увести силой.

Ранее в Хабаровском крае украли жеребца по кличке Ворон. Злоумышленник, испытывая финансовые трудности, похитил и зарезал коня с целью продажи мяса. Отмечается, что конь стоил более 200 тыс. рублей.