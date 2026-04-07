Спектаклю с Долиной «Мечты Фемиды» грозит оглушительное фиаско

Менее 20% билетов продано на премьерный спектакль «Мечты Фемиды» с народной артисткой России Ларисой Долиной в главной роли в театре «Неформат», выяснило РИА Новости, изучив афиши. Премьера состоится 12 апреля в Москве.

Зрительный зал рассчитан на 141 место. За пять дней до премьеры продано всего 25 билетов — 18% от общего числа. Цены стартуют с 1 тыс. рублей за место на последних рядах партера. Места поближе стоят 1,5–5 тыс. рублей, а на первых рядах — от 10 до 20 тыс.

В случае аншлага выручка от продажи билетов составила бы свыше 700 тыс. рублей за показ без учета расходов на проведение спектакля. Зрители увидят две новеллы о человеческих судьбах, мечтах, страхах и угрызениях совести. В центре повествования — юная девушка, вставшая на ложный путь, циничный медиамагнат и ее мать-судья, которая привыкла вершить судьбы людей, но оказалась не властна над жизнью дочери.

Особенность театрального эксперимента Михаила Барщевского в том, что помимо заявленных актеров в спектакле есть «секретный гость». В постановках уже участвовали Николай Басков, Эдгард Запашный, сенаторы Андрей Клишас и Алексей Пушков и другие.

Ранее народная артистка России заявила, что ради театра готова жертвовать многим, включая собственные концерты. По словам певицы, сценическая игра имеет для нее огромное значение.