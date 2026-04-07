Долина рассказала, ради чего жертвует концертами

Народная артистка России Лариса Долина в рамках пресс-завтрака, посвященного спектаклю «Мечты Фемиды», призналась, что многим жертвует ради театра, в том числе своими концертами. По ее словам, которые передает ТАСС, игра на сцене для нее очень важна.

Я очень многим жертвую для того, чтобы быть в спектакле сегодня. <…> Я даже могу какими-то концертами, на которых я действительно зарабатываю деньги, пожертвовать для того, чтобы прийти в театр и отыграть спектакль, — подчеркнула певица.

Ранее сообщалось, что Долина может заработать более 21 млн рублей на сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге. Выступление запланировано в БКЗ «Октябрьский» на 15 ноября 2026 года. Цена билетов стартует от 2,2 тыс. рублей в последних рядах балкона до 12 тыс. рублей в партере.

До этого стало известно, что Долина приняла участие в новой постановке Михаила Барщевского «Мечты Фемиды». Согласно афише на сайте театра «Неформат», премьера спектакля запланирована на 12 апреля. Зрителям представят две переплетающиеся новеллы, затрагивающие темы человеческих судеб, страхов и угрызений совести.