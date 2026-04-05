Стало известно, сколько может заработать Долина за концерт в Петербурге

Народная артистка России Лариса Долина может заработать более 21 млн рублей на сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. В агентстве уточнили, что выступление запланировано в БКЗ «Октябрьский» на 15 ноября 2026 года.

Цена билетов начинается от 2,2 тыс. рублей в последних рядах балкона до 12 тыс. рублей в партере. При этом на данный момент продано менее половины билетов. По данным агентства, при полной заполняемости зала выручка от продажи билетов достигнет 21,3 млн рублей, при этом не считая расходов, которые потребуются для организации шоу.

Ранее выяснилось, что Лариса Долина столкнулась с падением спроса на свои выступления после громкой истории с «нехорошей» квартирой. Как выяснили СМИ, стоимость концертов знаменитости стремительно снизилась, а продажи билетов демонстрируют странную динамику. В данный момент гонорар певицы за одно выступление упал с 3,5 до 3 млн рублей. Однако от райдера, включающего условия пятизвездочного уровня, Долина отказываться не намерена.