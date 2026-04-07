07 апреля 2026 в 21:30

В одном аэропорту трап дважды за месяц врезался в кабины пилотов

В аэропорту австралийского Брисбена трап дважды за месяц столкнулся с кабинами прибывших самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В аэропорту австралийского Брисбена трап дважды за месяц столкнулся с кабинами прибывших самолетов, передает издание Paddle Your Own Kanoo. Инциденты произошли при обслуживании лайнеров после их прибытия.

В первом случае пилоты заметили опасное сближение и попытались остановить конструкцию через инженера на земле, однако избежать удара не удалось. Во втором инциденте экипаж также видел, что трап находится слишком близко, но оборудование не остановилось и врезалось в кабину.

В результате происшествий никто не пострадал, несмотря на повреждения и риск для экипажа. После двух случаев руководство аэропорта Брисбена решило ввести дополнительные меры безопасности.

Ранее сообщалось, что российские туристы более 10 часов не могли вылететь из Турции из-за того, что в борт их самолета врезалась машина. Пассажиров вернули в терминал после выявления серьезных повреждений воздушного судна.

До этого в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. Инцидент случился через 20 минут после взлета. Гаджет вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем, при попытке выключить его тот получил ожог руки.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

