В одном аэропорту трап дважды за месяц врезался в кабины пилотов В аэропорту Брисбена трап дважды за месяц врезался в кабину пилотов

В аэропорту австралийского Брисбена трап дважды за месяц столкнулся с кабинами прибывших самолетов, передает издание Paddle Your Own Kanoo. Инциденты произошли при обслуживании лайнеров после их прибытия.

В первом случае пилоты заметили опасное сближение и попытались остановить конструкцию через инженера на земле, однако избежать удара не удалось. Во втором инциденте экипаж также видел, что трап находится слишком близко, но оборудование не остановилось и врезалось в кабину.

В результате происшествий никто не пострадал, несмотря на повреждения и риск для экипажа. После двух случаев руководство аэропорта Брисбена решило ввести дополнительные меры безопасности.

