Машина врезалась в российский самолет в аэропорту Стамбула

В Турции автомобиль врезался в самолет с россиянами

Российские туристы уже более 10 часов не могут вылететь из Турции из-за того, что в борт их самолета врезалась машина, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Пассажиров вернули в терминал после выявления серьезных повреждений воздушного судна.

Перед посадкой нам сказали, что проблему устранили, но потом приняли решение, что самолет не полетит, так как выявили серьезные повреждения, — рассказали туристы.

Ранее в самолете Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Стамбул, произошло возгорание портативного зарядного устройства. Инцидент случился через 20 минут после взлета. Гаджет вспыхнул на соседнем свободном кресле рядом с владельцем, при попытке выключить его тот получил ожог руки.

Также появилась информация, что самолет, следовавший из ирландского Шаннона в американский Бостон, совершил экстренную посадку после сообщения об изнасиловании 16-летней девушки на борту. По данным источников, преступление в отношении подростка совершил ее сосед, 58-летний пассажир.

