07 апреля 2026 в 21:20

Контейнеровоз получил удар снарядом в Персидском заливе

Контейнеровоз Maersk поврежден после удара снарядом в Персидском заливе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Контейнеровоз, зафрахтованный датской компанией Maersk, получил повреждения в Персидском заливе после удара снаряда, передает Danmarks radio. Отмечается, что судно продолжает движение в направлении следующего порта.

Представители компании сообщили, что пострадавших на борту нет. При этом источник удара остается неизвестным.

Ранее представители Корпуса стражей Исламской революции заявили, что ракетный удар был нанесен по нефтяному танкеру Aqua 1, который связывают с Израилем. Судно вспыхнуло после точного попадания снаряда. Инцидент зафиксировали в центральном районе Персидского залива.

До этого неизвестный снаряд повредил танкер неподалеку от побережья Катара. ЧП случилось в 17 морских милях в северном направлении от Дохи. Боеприпас угодил в левый борт и пробил корпус. При этом команда корабля осталась в безопасности, жизни моряков ничего не угрожает.

Кроме того, Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом на борту успешно прибыл на Кубу и приступил к разгрузке в порту назначения. Судно доставило на остров 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергетического кризиса в республике.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

