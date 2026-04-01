01 апреля 2026 в 03:48

Танкер в Персидском заливе получил «привет» от неизвестного снаряда

Танкер в Персидском заливе получил повреждения корпуса от неизвестного снаряда

Танкер в Персидском заливе был поврежден неизвестным снарядом у берегов Катара, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Инцидент произошел в 17 морских милях к северу от Дохи.

В центре уточнили, что офицер по безопасности сообщил о попадании снаряда в левый борт судна и о повреждении корпуса танкера. Экипаж при этом находился в безопасности, угрозы для моряков не было.

Центр отметил, что инцидент не повлиял на окружающую среду и экологической опасности не представляет. Сейчас ведется мониторинг ситуации для предотвращения возможных рисков.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом на борту успешно прибыл на Кубу и приступил к разгрузке в порту назначения. Судно доставило на остров 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергетического кризиса в республике.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская сторона заранее обсуждала с Белым домом оказание гуманитарной помощи Кубе. По словам представителя Кремля, поставка сырья необходима для поддержания систем жизнеобеспечения острова и генерации электроэнергии в условиях жесткого санкционного давления.

