Замглавы Анапы оказался под следствием из-за должностных злоупотреблений

Заместитель главы администрации Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. По информации ведомства, ущерб бюджету оценивается почти в 65 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела <...> заместителю главы муниципального образования город-курорт Анапа предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункты «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ), — подчеркнули в СКР.

Следствие считает, что в период с ноября 2022 по декабрь 2025 года обвиняемая, руководствуясь личной заинтересованностью, неоднократно поручала подчиненным ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений закупать охранные услуги только у одного поставщика. Она контролировала выполнение своих указаний, что привело к устранению конкуренции и созданию привилегированных условий для коммерческой организации, позволив ей получать прибыль от муниципальных контрактов.

Ранее заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец был арестован по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. На данной мере пресечения настаивали в Следственном комитете. Чиновника арестовали на два месяца.