Замглавы Анапы оказался под следствием из-за должностных злоупотреблений

Замглавы Анапы обвинили в превышении полномочий

Заместитель главы администрации Анапы обвиняется в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. По информации ведомства, ущерб бюджету оценивается почти в 65 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела <...> заместителю главы муниципального образования город-курорт Анапа предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (пункты «в», «е» части 3 статьи 286 УК РФ), — подчеркнули в СКР.

Следствие считает, что в период с ноября 2022 по декабрь 2025 года обвиняемая, руководствуясь личной заинтересованностью, неоднократно поручала подчиненным ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений закупать охранные услуги только у одного поставщика. Она контролировала выполнение своих указаний, что привело к устранению конкуренции и созданию привилегированных условий для коммерческой организации, позволив ей получать прибыль от муниципальных контрактов.

Ранее заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец был арестован по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. На данной мере пресечения настаивали в Следственном комитете. Чиновника арестовали на два месяца.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянин затушил Вечный огонь оригинальным способом
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ
Раскрыты результаты российской ПВО за сутки
Молодую девушку из ЛНР заподозрили в госизмене и работе на Киев
Почему не работает WhatsApp 7 апреля: где сбои в РФ, будет ли заблокирован
Появились данные о темном прошлом застрелившего родителей из «Сайги»
Замглавы Кубани Коробка проигнорировал суд по делу об изъятии имущества
HR-эксперт назвала востребованные специальности в ближайшем будущем
Экономист предупредил россиян с неофициальными доходами о возможных рисках
Подсчитан ущерб бюджету Анапы от действий замглавы города
Уголовное дело возбудили против вице-губернатора Кубани
Совравшего о службе на СВО россиянина наказали
В РПЦ объяснили, почему не стоит ходить на кладбище в день Пасхи
Политолог объяснил, почему смерть Хаменеи нанесет США непоправимый ущерб
Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного
Дробышево, Липовка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 апреля
Песков ответил на вопрос о последствиях атаки ВСУ на КТК
План «Перехват» в Таганроге: мужчина расстрелял мать и отца из карабина?
СМИ раскрыли детали отвергнутого США мирного плана Ирана
Названы самые интригующие пары второго раунда Кубка Гагарина
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

