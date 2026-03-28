Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 16:29

Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду

Суд решил арестовать замглавы администрации Сочи в рамках уголовного дела

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец арестован по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. На данной мере пресечения настаивали в Следственном комитете. Чиновника арестовали на два месяца.

Следствие в своем ходатайстве указало, что с учетом обстоятельств уголовного дела, личности обвиняемого и характера совершенного преступления в отношении него не может быть избрана иная мера пресечения, кроме как заключение под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что директор правового департамента администрации Сочи Роман Рябцев помещен под домашний арест. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия и будет действовать до 26 мая. Чиновник признал свою вину в посредничестве при передаче взятки и оказывает активное содействие следствию.

До этого стало известно, что трое сотрудников городской администрации, задержанные силовиками, проходят по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Сумма незаконного вознаграждения составила почти 12 млн рублей.

Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.