Замглавы администрации Сочи обменял город на личную выгоду

Заместитель главы администрации Сочи Евгений Горобец арестован по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. На данной мере пресечения настаивали в Следственном комитете. Чиновника арестовали на два месяца.

Следствие в своем ходатайстве указало, что с учетом обстоятельств уголовного дела, личности обвиняемого и характера совершенного преступления в отношении него не может быть избрана иная мера пресечения, кроме как заключение под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что директор правового департамента администрации Сочи Роман Рябцев помещен под домашний арест. Мера пресечения избрана по ходатайству следствия и будет действовать до 26 мая. Чиновник признал свою вину в посредничестве при передаче взятки и оказывает активное содействие следствию.

До этого стало известно, что трое сотрудников городской администрации, задержанные силовиками, проходят по уголовному делу о посредничестве во взяточничестве. Сумма незаконного вознаграждения составила почти 12 млн рублей.