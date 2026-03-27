Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 10:11

Стало известно, в чем подозревают задержанных ФСБ сочинских чиновников

Задержанные в Сочи чиновники стали фигурантами уголовного дела о взятке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Трое чиновников администрации Сочи, задержанные силовиками, стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, размер взятки достигает почти 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 прим. 1. Сумма взятки 11 млн 750 тыс. рублей, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вопросы у сотрудников ФСБ возникли к заместителю главы Сочи Евгению Горобцу и руководителю правового департамента Роману Рябцеву. Также задержан начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости.

В Челябинской области до этого арестовали заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении взятки, сумма которой составила 1,8 млн рублей. Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Сочи
чиновники
взятки
уголовные дела
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.