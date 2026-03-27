Стало известно, в чем подозревают задержанных ФСБ сочинских чиновников

Трое чиновников администрации Сочи, задержанные силовиками, стали фигурантами уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его словам, размер взятки достигает почти 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 прим. 1. Сумма взятки 11 млн 750 тыс. рублей, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вопросы у сотрудников ФСБ возникли к заместителю главы Сочи Евгению Горобцу и руководителю правового департамента Роману Рябцеву. Также задержан начальник департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.

Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости.

В Челябинской области до этого арестовали заместителя губернатора Андрея Фалейчика. Его подозревают в получении взятки, сумма которой составила 1,8 млн рублей. Заседание суда проходило в закрытом режиме.