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21 июня 2026 в 20:50

Три вагона сошли с рельсов в Оренбургской области

Намывание грунта вблизи путей стало причиной схода трех вагонов под Оренбургом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Оренбургской области с рельсов сошли три вагона со щебнем, сообщила Уральская транспортная прокуратура. По предварительной информации, никто не пострадал. В ведомстве подтвердили, что сход вагонов не повлиял на график движения поездов.

21 июня 2026 года в 18:00 по местному времени во время движения маневрового состава на путях, примыкающих к станции Круторожино Южно-Уральской железной дороги, допущен сход трех груженных щебнем вагонов без опрокидывания. Причиной инцидента стало намывание грунта вблизи железнодорожных путей, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что девять поездов «Таврия», следующих в Крым, и два с территории полуострова задерживаются из-за временного перекрытия движения на Крымском мосту. Также два пассажирских вагона сошли с рельсов при маневровых работах на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский.

Утром 17 июня неизвестные забросали камнями пассажирский электропоезд у станции Игнатьево Казанского направления Московской железной дороги. Пресс-служба МЖД сообщила о повреждении четырех стеклопакетов. Пассажиры, поездная и локомотивная бригады не пострадали.

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РЖД
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