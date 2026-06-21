Петербуржец вместе с сообщниками поджег автобус в депо приписного парка В Петербурге суд отправил под стражу обвиняемого в поджоге автобуса

Суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в поджоге рельсового автобуса в депо приписного парка Санкт-Петербург — Балтийский, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. По данным следствия, 19 июня Алексей Козлов вместе с неустановленными сообщниками поджег рельсовый автобус РА2.

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Козлова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Козлов был задержан, ему предъявлено обвинение, вину признал, против меры не возражал, — сказано в сообщении.

Ранее в МВД предупредили, что злоумышленники склоняют людей к совершению различных преступлений. В частности, они заставляют жертв поджигать банки, имущество операторов связи, транспорт, оформлять банковские продукты на третьих лиц, участвовать в незаконных финансовых операциях или становиться курьерами.

До этого сообщалось, что двое выходцев с Украины проведут семь лет и два года в тюрьме за умышленный поджог недвижимости и автомобиля британского премьера Кира Стармера весной прошлого года. Третий обвиняемый по делу, 35-летний украинец Петр Починок, был оправдан по обвинению в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизнь людей.