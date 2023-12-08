В ЦИК оценили формат трехдневных выборов президента Памфилова указала на традиционность трехдневных выборов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Голосование на выборах в течение трех дней становится традиционным для России, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК. По ее словам, которые приводит ТАСС, избиратели положительно оценивают этот формат.

Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным, да. Процесс еще идет, динамичный, — подчеркнула она.

Как отметила Памфилова, трехдневное голосование пришлось по душе россиянам по итогам прошедших региональных выборов. Кроме того, она напомнила, что выборы в течение трех дней проводили в России еще в 1917 году.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года, постановил 7 декабря Совет Федерации. Документ об утверждении этой даты вступает в силу с момента его опубликования. Одновременно стартует и избирательная кампания, уточнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Вместе с этим Памфилова заявила, что впервые в истории России выборы президента будут проходить в токсичной геополитической атмосфере. Однако она добавила, что избирательная система в стране обладает запасом прочности для должного проведения голосования.

По результатам опроса ВЦИОМа, на сегодняшний день 61% жителей России выразили готовность проголосовать на выборах президента страны в 2024 году. 8% граждан отметили, что не готовы принять участие в предстоящих выборах.