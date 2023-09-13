Памфилова сообщила о рекордной явке в единый день голосования Памфилова: общая явка на выборах составила рекордные 45,6%

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

В единый день голосования в России достигнута рекордная явка с 2013 года, заявила глава российского Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду, 13 сентября. По ее словам, средняя явка составила 45,65%. Согласно окончательным итогам, свои голоса отдали 31,5 млн избирателей.

В ходе единого дня голосования в 2023 году была достигнута рекордная явка с 2013 года. <...> Согласно окончательным итогам, в региональных выборах приняли участие 31,5 млн из 67 млн потенциальных избирателей, средняя явка составила 45,65%, — сказала глава ЦИК.

По итогам единого дня голосования избрано почти 29 тыс. кандидатов от 13 партий, отметила Памфилова.

Также она прокомментировала результаты первых выборов в новых регионах России. По ее словам, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области провели их на очень высоком профессиональном уровне.

В 2023 году выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили в течение трех дней. В 21 субъекте РФ жители выбирали высших должностных лиц, также прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам.