«Ускоренная интеграция новых регионов»: политолог про указ Путина о выборах Политолог Подлесный: закон о выборах в новых регионах отражает быструю интеграцию новых областей

Фото: kremlin.ru

Подписание президентом России Владимиром Путиным закона о выборах в регионах, где введено военное положение, свидетельствует о том, что эти территории твердо сохраняются за Россией и для живущих там людей это крайне важно, таким мнением поделился с NEWS.ru политолог Геннадий Подлесный. Подобное решение российского руководства отражает необходимость быстрой интеграции населения республик и новых областей, подчеркивает эксперт.

То, что сделал Владимир Владимирович, подписав закон, это для факта, что данные регионы уже никуда не денутся из состава России, и для людей, живших на этой территории, это очень важно. Если бы этого не произошло, у населения это вызвало бы крайне негативную реакцию, — сказал он.

29 мая Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Выборы и референдумы теперь могут проводиться как на всей территории, где действует военное положение, так и на ее части.

Ранее СМИ писали, что в Кремле ищут возможность проведения выборов в единый день голосования в новых регионах, где действует военное положение. Как сообщалось, рассматриваются различные варианты, от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении.