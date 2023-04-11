Кремль столкнулся с запретом проводить выборы в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль ищет возможность провести сентябрьские выборы в четырех новых субъектах России, несмотря на законодательный запрет из-за военного положения, сообщает «Коммерсант». Как выяснили журналисты, рассматриваются варианты обойти ограничение — от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении. Юристы допускают, что никаких поправок даже не понадобится.

Источник в Центризбиркоме рассказал, что комиссия не прорабатывает изменение законодательства, но «исходит из внутреннего понимания необходимости выборов и готовности избирательной системы к тому, что выборы в единый день голосования там состоятся».

Всего, по сведениям «Коммерсанта», возможны три варианта. Либо никаких изменений не будет, так как норма о выборах приоритетнее нормы об их запрете из закона о военном положении. Либо же указ президента о военном положении будет откорректирован и станет распространяться только на «линию соприкосновения». Или, наконец, придется изменить сам федеральный закон «О военном положении».

Электоральный юрист Олег Захаров напомнил, что не в первый раз нормы разных законов противоречат друг другу.

Такие случаи были на уровне региональных выборов. <...> Просто скажут, что действительно есть такое противоречие, но с ним можно продолжать жить и проводить выборы, ничего не корректируя. Подобное бывало, — сказал он.

Ранее стало известно, что музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров может стать кандидатом от Партии Роста на выборах губернатора Псковской области. Выборы главы региона пройдут в сентябре 2023 года.