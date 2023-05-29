Путин подписал закон о выборах в регионах, где введено военное положение

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Выборы и референдумы теперь могут проводиться как на всей территории, где действует военное положение, так и на ее части.

Ранее, согласно законодательству, на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, органы местного самоуправления проводиться не должны. Теперь же указанное ограничение не распространяется на ситуации, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.

В законе также уточняются меры, применяемые на территории, где введено военное положение. Речь идет в том числе об основаниях для ареста граждан. Ранее закон «О военном положении» предусматривал, что граждане могут быть задержаны на срок до 30 суток на основании, установленном федеральным законодательством. Положение об административном задержании вынесено в отдельный подпункт, согласно которому задержание будет грозить «в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ на территории, на которой введено военное положение».

Ранее СМИ писали, что в Кремле ищут возможность проведения выборов в единый день голосования в новых регионах, где действует военное положение. Как сообщалось, рассматриваются различные варианты, от изменения профильного закона до «географической» корректировки указа о военном положении.

Также журналисты сообщали, что право проголосовать на выборах, которые могут состояться 10 сентября, в новых регионах России будет дано лишь тем, у кого уже есть российский паспорт или заявка на его получение. По данным СМИ, окончательное решение будет принято перед началом избирательной кампании.