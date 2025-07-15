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15 июля 2025 в 02:20

Депутат призвал платить большие деньги за создание семьи до 25 лет

Депутат Иванов призвал платить миллион рублей за заключение брака до 25 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За заключение брака до 25 лет следует выплачивать по миллиону рублей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, реальные меры поддержки должны стать дополнением к пропаганде традиционных ценностей.

Мы должны подталкивать молодых людей к осознанному, но своевременному заключению брака. Для этого необходимо не только пропагандировать семейные ценности, но и предлагать реальные меры поддержки. Одной из таких мер могла бы стать выплата за заключение брака в возрасте до 25 лет. Предлагаю рассмотреть возможность введения единовременной выплаты для молодых пар, которые решаются на брак в раннем возрасте. Например, 1 млн рублей, — сказал Иванов.

Он отметил, что необходимо исключить случаи мошенничества и формального заключения брака ради получения денег. По словам депутата, для этого следует установить правило о получении выплаты после трех лет совместной жизни.

Конечно, нельзя осуждать молодых людей за то, что они хотят быть более подготовленными к семейной жизни, получить образование, встать на ноги. Однако нельзя и закрывать глаза на то, что откладывание брака ведет к распространению сожительства, когда пары живут вместе без обязательств, а через год-два расходятся. Это подрывает сам институт семьи, который всегда был основой нашего общества, — добавил Иванов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что материнский капитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением детей должно проходить не больше трех лет.

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