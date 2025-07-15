Депутат призвал платить большие деньги за создание семьи до 25 лет Депутат Иванов призвал платить миллион рублей за заключение брака до 25 лет

За заключение брака до 25 лет следует выплачивать по миллиону рублей, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, реальные меры поддержки должны стать дополнением к пропаганде традиционных ценностей.

Мы должны подталкивать молодых людей к осознанному, но своевременному заключению брака. Для этого необходимо не только пропагандировать семейные ценности, но и предлагать реальные меры поддержки. Одной из таких мер могла бы стать выплата за заключение брака в возрасте до 25 лет. Предлагаю рассмотреть возможность введения единовременной выплаты для молодых пар, которые решаются на брак в раннем возрасте. Например, 1 млн рублей, — сказал Иванов.

Он отметил, что необходимо исключить случаи мошенничества и формального заключения брака ради получения денег. По словам депутата, для этого следует установить правило о получении выплаты после трех лет совместной жизни.

Конечно, нельзя осуждать молодых людей за то, что они хотят быть более подготовленными к семейной жизни, получить образование, встать на ноги. Однако нельзя и закрывать глаза на то, что откладывание брака ведет к распространению сожительства, когда пары живут вместе без обязательств, а через год-два расходятся. Это подрывает сам институт семьи, который всегда был основой нашего общества, — добавил Иванов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что материнский капитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением детей должно проходить не больше трех лет.