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15 июля 2025 в 00:38

Поставщики через суд потребовали миллионы рублей у «Светофора»

РБК: поставщики «Светофора» хотят взыскать в суде 36 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Петербургские поставщики наращивают давление на сеть «Светофор», взыскивая через суд миллионы рублей, пишет «РБК Петербург». После того как ФАС признала прежние договоры поставки «кабальными» и заставила сеть их изменить, у контрагентов появилось больше шансов выиграть споры.

Несколько компаний подали иски к петербургскому филиалу сети, ООО «Торгсервис 78». Оптовик «Деливери фуд» требует 231,8 тысячи рублей за неоплаченные поставки.

Их главное условие было — поставлять товары целыми палетами. Оплата по договору поставки по мере реализации <…>, мы рассчитывали, что «Светофору» его удастся реализовать за 90 дней <…> Первые месяцы они платили нормально, затем начались проблемы и задержки, — рассказал изданию коммерческий директор Сергей Федоров.

Значительно серьезнее претензии у птицефабрики «Оредеж» (входит в «Таврос»), заявляющей о 35,5 млн рублей убытков. Суд уже принял этот иск к рассмотрению. Также «Согаз» требует с «Светофора» 543,9 тысячи рублей по договорам страхования. Общая сумма претензий только от этих поставщиков превышает 36 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила 21 дело против 20 логистических центров торговой сети «Светофор». Нарушения в работе компании обнаружили в 14 российских регионах, в том числе в Татарстане, Красноярском крае, Воронежской области.

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