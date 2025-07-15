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15 июля 2025 в 01:22

ВСУ обвинили в расточительном использовании западных ракет

Wirtualna Polska: ВСУ наугад расходовали ракеты систем ПВО Patriot и IRIS-T

Patriot Patriot Фото: Global Look Press

Украинские военные с самого начала конфликта с Россией нерационально расходовали дорогостоящие ракеты систем ПВО Patriot и IRIS-T, превышая необходимые объемы, пишет Wirtualna Polska. Это привело к критической зависимости от западных поставок. Особенно ярко проблема проявилась при первом применении РСЗО.

Как сообщает издание со ссылкой на эксперта Анджея Киньского, расчеты ВСУ в ночь на 16 мая 2023 года, имея две системы Patriot, выпустили за 90 секунд 30 ракет. Однако технически радары систем способны сопровождать лишь шесть целей одновременно. Это означало, что многие ракеты были выпущены без точного наведения.

В случае с 30 ракетами некоторые из очень дорогих ракет запускались «вслепую», поскольку их не мог перехватить радар системы наведения. Это приводило к пустой трате дорогостоящих ракет, — подчеркнул Киньский.

Аналогично поставленные немцами ракеты IRIS-T, рассчитанные на три месяца, были израсходованы втрое быстрее. Эксперт также привел в пример неэффективное использование Patriot против беспилотников. По мнению Киньского, такая практика ведет к быстрому истощению стратегически важных запасов дорогих ракет, усугубляя зависимость Украины от военной помощи Запада.

Ранее сообщалось, что министерство обороны США не смогло объяснить заявление президента страны Дональда Трампа о передаче Украине 17 комплексов Patriot. В ведомстве отказались уточнять детали и перенаправили запрос в Белый дом.

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