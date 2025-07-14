Под Харьковом заметили бьющих ВСУ русских крупнокалиберных «девушек»

Российские военнослужащие на Харьковском направлении дали крупнокалиберным артиллерийским орудиям имена своих близких женщин, сообщили авторы Telegram-канала WarGonzo. Батарея 44-го армейского корпуса использует эти орудия для ударов по позициям артиллерии Вооруженных сил Украины. В Минобороны эти данные не комментировали.

По словам авторов канала, такие названия напоминают бойцам о близких, ради которых они несут службу, и помогают сохранять веру в то, что их ждут дома. Старший офицер батареи с позывным Лева сообщил, что пушка, к которой направлялись военные в сторону одной из позиций, носила имя Галина в честь его тети. Каждое из таких орудий названо в честь кого-то важного для бойцов.

Ранее российские военные приземлили и разминировали британский БПЛА, летящий над территорией страны. Бойцы передали беспилотник для изучения специалистам центра. Стоимость устройства оценили в чуть менее 1 млн рублей.

Минобороны России 14 июля опубликовало кадры взятия под контроль Малиновки в Запорожье. Бойцы ВС РФ установили в населенном пункте государственные флаги.