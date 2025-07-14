Появилось видео из взятого ВС России села в Запорожье

Появилось видео из взятого ВС России села в Запорожье Минобороны опубликовало видео из взятой под контроль ВС РФ Малиновки в Запорожье

Появились кадры с российскими военными из взятой под контроль Малиновки, информирует Минобороны России. Ведомство в Telegram-канале опубликовало видео, где видны флаги РФ. Населенный пункт находится в Запорожской области.

Противник не выдерживает натиска, — подписали публикацию в МО.

По данным ведомства, задачу выполнили военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток». В министерстве уточнили, что штурмовикам помогали расчеты артиллерии и операторы ударных беспилотников. В бою формирования противника понесли потери, и им пришлось отступить. Минобороны подчеркнуло, что в разных районах Малиновки развернуты государственные флаги РФ.

Ранее российская армия заняла населенные пункты Карла Маркса и Николаевка на территории ДНР. В Минобороны сообщили, что в операции участвовали Восточная и Центральная группировки войск.

11 июля стало известно о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Зеленая Долина, который находится в ДНР. По данным Минобороны, село заняли бойцы Западной группировки войск.