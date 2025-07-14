Бойцы «затрофеили» летевший над Россией британский дрон ВСУ за 1 млн рублей Бойцы ВС России захватили британский дрон за 1 млн рублей

Военнослужащие ВС РФ приземлили и разминировали британский БПЛА, который летел над российской территорией, сообщил РИА Новости боец Центра специального назначения «Барс-Сармат» с позывным Адвокат. Беспилотник передали для изучения специалистам центра, его стоимость оценили в чуть менее 1 млн рублей.

По его словам, захвачена списанная корабельная мишень британских ВМС, которую Вооруженные силы Украины переоборудовали в ударный беспилотник. Боевая часть дрона составляет около 8 кг.

В целом эти «крылья» уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна. <…> Доустанавливаются дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его «приземлили» и «затрофеили», — уточнил Адвокат.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины применяют списанные в Великобритании беспилотные корабельные мишени для ударов по территории России. Они позволяют обманывать противовоздушную оборону, которая распознает цель как ложную.