Топ-10 смотровых площадок Москвы: панорамы столицы с высоты

Если вы хотите увидеть Москву во всей красе, нет лучшего способа, чем подняться на одну из смотровых площадок. С высоты открываются невероятные виды на центр столицы, реку, парки и исторические районы. В новом материале NEWS.ru мы собрали топ-10 смотровых площадок Москвы, с которых город раскрывается по-новому.

Каждый сможет найти местечко себе по душе. Начнем со стеклянной смотровой площадки в Москве, открытых смотровых площадок в Москве и закончим популярными точками в Москва-Сити. Особенно актуально для тех, кто планирует прогулки летом или хочет разнообразить экскурсионный маршрут в 2025 году.

Останкинская телебашня: яркий символ города покажет столицу с новой стороны

Знаковый символ столицы и одна из самых высоких построек Европы. Здесь есть стеклянная смотровая площадка.

Поднявшись, вы получите:

высоту более 330 метров;

панорамный обзор на 360 градусов;

возможность увидеть даже Подмосковье в ясную погоду;

прозрачные полы усиливают впечатление от вида.

Ищете топ смотровых площадок Москвы-2025? Останкинская телебашня — идеальный вариант.

Воробьевы горы: классика с видом на Москву-реку

Классика жанра — смотровая площадка на Воробьевых горах, которая известна каждому жителю столицы. Она открыта круглый год и расположена недалеко от МГУ.

Поднявшись, вы получите:

отличный обзор на Лужники, Москва-реку и центр города;

прекрасное место для закатов и вечерних прогулок;

уютную и бесплатную смотровую площадку Москвы.

Топ-10 смотровых площадок Москвы: горожане осматривают Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Смотровая площадка Российской академии наук

Эта открытая смотровая площадка в Москве нередко остается в тени Воробьевых гор, но она ничуть не уступает им по красоте.

Поднявшись, вы получите:

малолюдную точку на карте;

бесплатное пространство для любования городом, которое открыто круглый год.

Смотровая площадка Российской академии наук — один из интереснейших вариантов для тех, кто ищет интересные локации столицы без толп туристов.

Парящий мост в парке Зарядье: магия столицы

Оригинальная архитектурная конструкция над рекой стала настоящей достопримечательностью города. Это бесплатная смотровая площадка Москвы, которую легко включить в маршрут по центру.

Поднявшись, вы получите:

необычный выступ над Москвой-рекой;

прекрасный вид на Кремль и исторический центр;

достойное место для фотографий и романтических прогулок.

Из минусов — локация популярна у туристов. Особенно в летний период. Учитывайте это перед походом на открытую смотровую площадку.

Топ-10 смотровых площадок Москвы: Парящий мост в парке Зарядье Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крыша стадиона Лужники: эффектное открытие

Если вы хотите исследовать менее очевидные, но эффектные открытые смотровые площадки в Москве, обратите внимание на эту. После реконструкции стадион получил прогулочную зону на крыше.

Поднявшись, вы получите:

обзор на юго-запад Москвы, МГУ и Москва-Сити;

яркую локацию, сочетающую спорт и необычную архитектуру.

Из плюсов — билеты можно купить онлайн, не тратя время на очереди.

Колокольня Ивана Великого: высота с историей

Эта высокая смотровая площадка Москвы предоставляет исторический обзор столицы.

Поднявшись, вы получите:

высоту более 80 метров;

вид на центр, храмы и Красную площадь.

Эта смотровая площадка Москвы подходит тем, кто хочет ощутить дух старого города.

Топ-10 смотровых площадок Москвы: колокольня Ивана Великого Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Храм Христа Спасителя: духовный подъем

Неприметная с первого взгляда, но впечатляющая по ощущениям, эта смотровая площадка Москвы точно вас удивит.

Поднявшись, вы получите:

несколько смотровых точек по сторонам света;

обзор на Кремль, Парк Горького, Якиманку;

альтернативу небоскребам.

Холм в Коломенском: вид на город среди зелени

Эта бесплатная смотровая площадка Москвы находится в одном из самых зеленых районов столицы.

Поднявшись, вы получите:

высоту холма около 60 метров;

прекрасный обзор на старинные церкви и реку;

приятное место для семейных выходных

Сюда можно добраться пешком или на электросамокате.

Топ-10 смотровых площадок Москвы: вид на церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в Коломенском Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

PANORAMA360: башня с панорамным видом

Эта смотровая площадка Москва-Сити по праву считается одной из самых впечатляющих. Она находится на 89-м уровне башни «Федерация».

Поднявшись, вы получите:

вид на город с высоты птичьего полета;

прозрачные окна от пола до потолка;

мягкую зону отдыха и кафетерий.

Эта смотровая площадка Москва-Сити — отличный вариант, чтобы познакомиться со столицей с высоты птичьего полета в комфортных условиях.

Башня «Око» — Москва-Сити: эстетично и ярко

Еще одна смотровая площадка Москва-Сити находится в башне «Око». Она предлагает более камерную атмосферу, чем PANORAMA360.

Поднявшись, вы получите:

высоту около 350 метров;

современную лаундж-зону;

одну из самых высоких смотровых площадок Москвы-2025.

Топ-10 смотровых площадок Москвы: здание «Москва-Сити», сфотографированное со смотровой площадки башни «Око» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Полезные советы перед посещением смотровых площадок Москвы

Прежде чем отправляться на выбранную смотровую площадку Москвы, стоит учесть несколько моментов:

уточняйте режим работы: некоторые площадки работают только по будням или в теплое время года;

возьмите с собой бинокль — так многие виды становятся гораздо интереснее;

вечером и на закате свет становится мягким, и панорамы выглядят особенно красиво;

для поездок с детьми лучше выбирать бесплатные смотровые площадки Москвы или места с навесами.

Чтобы прогулка на смотровую площадку Москвы принесла максимум удовольствия, стоит заранее подготовиться. Помните: комфорт и впечатления зависят от мелочей.

Рекомендуем взять с собой на прогулку:

удобную обувь — на многих площадках нужно много ходить;

телефон или фотоаппарат — чтобы сохранить яркие кадры;

заряженный пауэрбанк — особенно актуально для тех, кто снимает много и часто;

солнцезащитные очки и крем — для открытых смотровых площадок в Москве;

воду — особенно в жаркую погоду;

теплую одежду — на высоких смотровых площадках Москвы может быть ветрено;

документы — если площадка требует идентификации или билета.

Эти простые вещи сделают визит на любую смотровую площадку Москвы более комфортным и запоминающимся.

Независимо от того, предпочитаете ли вы высокие смотровые площадки Москвы, исторические точки обзора или стеклянные смотровые площадки, столица готова поразить вас панорамами.

Вы можете выбрать один из десятка лучших вариантов. Среди впечатляющих локаций — Москва-Сити, Останкино и целый ряд открытых смотровых площадок, где можно насладиться видом бесплатно.