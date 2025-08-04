Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 04:26

Российский теннисист вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто

Теннисист Рублев обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Андрей Рублев Андрей Рублев Фото: Marc Schumacher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто. Иностранный спортсмен был снят из-за травмы при счете 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:3, передает организация.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (2) и чехом Иржи Легечкой (19). Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP.

До этого Рублев одержал победу над французом Юго Гастоном во втором круге престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Матч завершился с убедительным счетом 6:2, 6:3 в пользу шестого сеяного на «Мастерсе». Рублев демонстрировал, по словам комментаторов турнира, уверенную игру на протяжении всего матча. Для 126-й ракетки мира Гастона путь к финалу завершился уже во втором круге.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.

спортсмены
теннисисты
Торонто
матчи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.