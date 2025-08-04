Российский теннисист вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Теннисист Рублев обыграл Давидович-Фокину и вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Россиянин Андрей Рублев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Торонто. Иностранный спортсмен был снят из-за травмы при счете 7:6 (7:3), 6:7 (2:7), 0:3, передает организация.

В четвертьфинале Рублев встретится с победителем матча между американцем Тейлором Фритцем (2) и чехом Иржи Легечкой (19). Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP.

До этого Рублев одержал победу над французом Юго Гастоном во втором круге престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Матч завершился с убедительным счетом 6:2, 6:3 в пользу шестого сеяного на «Мастерсе». Рублев демонстрировал, по словам комментаторов турнира, уверенную игру на протяжении всего матча. Для 126-й ракетки мира Гастона путь к финалу завершился уже во втором круге.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.