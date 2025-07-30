Рублев пробился в следующий круг «Мастерса» в Торонто Рублев победил француза Гастона и вышел в третий круг турнира ATP в Торонто

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над французом Юго Гастоном во втором круге престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Торонто. Матч завершился с убедительным счетом 6:2, 6:3 в пользу шестого сеяного на «Мастерсе», сообщается на сайте ATP.

Рублев, занимающий 11-ю строчку мирового рейтинга, демонстрировал, по словам комментаторов турнира, уверенную игру на протяжении всего матча. Для 126-й ракетки мира Гастона путь к финалу завершился уже во втором круге.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под шестым номером, у Гастона не было номера посева, — говорится в сообщении.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Сонего (28-й номер посева) и китайцем Бу Юньчаокэтэ. Турнир в Торонто является одним из самых престижных в календаре ATP после турниров Большого шлема.

В активе Рублева 17 титулов ATP, включая олимпийское золото в миксте 2021 года. В прошлом сезоне победу на канадском «Мастерсе» одержал австралиец Алексей Попырин.

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл французу Корентену Муте в четвертьфинальном матче турнира в Вашингтоне. Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:4, 6:4 в пользу французского спортсмена, который пробился на соревнование как лаки-лузер.