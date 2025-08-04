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04 августа 2025 в 05:20

Врач раскрыл, как избежать инсульта летом

Хирург Умнов: избыток соли и жирный шашлык могут вызвать инсульт летом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребление чрезмерного количества соли и жирных продуктов, таких как шашлык, способно вызвать инсульт в летний период, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, в это время года в рационе должны обязательно присутствовать свежие овощи и фрукты, нежирная рыба и растительные масла. Также он отметил, что летом следует ограничить физические нагрузки.

Какие рекомендации помогут снизить вероятность развития инсульта летом? Ограничьте в жару потребление соли, так как она способствует задержке жидкости в организме. В рационе следует отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, нежирной рыбе и растительным маслам. Если есть жирную и тяжелую пищу, то у организма может не хватить сил и на терморегуляцию и на долгое переваривание, например, жирного шашлыка. Избегайте интенсивных физических нагрузок, — посоветовал Умнов.

Специалист рекомендовал особенно внимательно следить за артериальным давлением и пульсом, так как их резкие скачки могут указывать на повышенный риск. По его словам, важно носить легкую одежду из натуральных материалов, избегать прямых солнечных лучей и пить достаточное количество воды. Также врач посоветовал отказаться от курения и алкоголя, которые усугубляют нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

В летний период, чтобы избежать инсульта, нужно понаблюдать за давлением и пульсом. Если наблюдаются скачки в давлении, либо давление систематически высокое, либо пульс постоянно выше 80 ударов, то нужно с этими результатами измерений подойти к врачу. Нельзя ходить в одежде, которая не пропускает воздух. Нужно выбирать одежду из натуральных материалов, которая будет максимально закрывать тело и обеспечивать адекватную терморегуляцию. Откажитесь от курения и употребления алкоголя, так как эти привычки могут усугублять состояние сердечно-сосудистой системы и повышать риск развития инсульта, — резюмировал Умнов.

Ранее практикующий диабетолог Анас Альфарадж заявил, что больным сахарным диабетом необходимо не забывать о возможном повышении уровня сахара в крови из-за длительного нахождения на солнце. По его словам, таким людям нужно менять дозировки инсулина, подстраивая их под погоду, чтобы избежать негативных последствий.

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