В украинском городе прогремели взрывы на фоне сирены В Одессе прогремели взрывы на фоне сирены

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. Подробностей он не уточнил.

Судя по онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, в городе прозвучала воздушная тревога. Ее запустили в 01:30 мск.

Ранее перебои с электричеством были зафиксированы в Херсоне после прилетов. В Николаеве аналогичная ситуация, также там начался пожар. Кроме того, стало известно о нескольких взрывах в Николаевской области.

До этого в Сумах произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

Также несколько взрывов прогремело в районе города Белополье Сумской области на северо-востоке Украины. Населенный пункт расположен в 186 километрах от российского Курска и в 44 километрах от украинских Сум, в направлении населенного пункта Степановка были замечены беспилотные летательные аппараты.