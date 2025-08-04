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04 августа 2025 в 03:51

В украинском городе прогремели взрывы на фоне сирены

В Одессе прогремели взрывы на фоне сирены

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. Подробностей он не уточнил.

Судя по онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации, в городе прозвучала воздушная тревога. Ее запустили в 01:30 мск.

Ранее перебои с электричеством были зафиксированы в Херсоне после прилетов. В Николаеве аналогичная ситуация, также там начался пожар. Кроме того, стало известно о нескольких взрывах в Николаевской области.

До этого в Сумах произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

Также несколько взрывов прогремело в районе города Белополье Сумской области на северо-востоке Украины. Населенный пункт расположен в 186 километрах от российского Курска и в 44 километрах от украинских Сум, в направлении населенного пункта Степановка были замечены беспилотные летательные аппараты.

Украина
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