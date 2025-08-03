В Николаеве и Херсоне пропал свет после прилетов

В Николаеве и Херсоне пропал свет после прилетов

Перебои с электричеством зафиксированы в Херсоне после прилетов, передает украинское издание «Страна.ua». По данным журналистов, в Николаеве аналогичная ситуация, также там начался пожар.

Кроме того, стало известно о нескольких взрывах в Николаевской области. Другие подробности журналисты не уточняют.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Сумы произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

До этого украинские СМИ распространили информацию о расширении зоны действия российских FPV-дронов, которые впервые достигли окраин Сум. В настоящее время беспилотники-камикадзе поражают цели преимущественно в пригородной зоне, однако отмечается постепенное увеличение радиуса их действия.

Тем временем взрывы прогремели в Полтаве и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, сказано в публикации.