Николаев оказался охвачен пламенем после серии взрывов В Николаеве после серии взрывов при воздушной тревоге разгорелся пожар

В украинском Николаеве после серии взрывов, прогремевших во время воздушной тревоги, разгорелся пожар, сообщает агентство «РБК-Украина». По его данным, город был атакован беспилотниками. Информации о разрушениях пока не поступало.

В Николаеве пожар после атаки беспилотников, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что взрывы прогремели в Полтаве и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Сумы произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

До этого украинские СМИ распространили информацию о расширении зоны действия российских FPV-дронов, которые впервые достигли окраин Сум. В настоящее время беспилотники-камикадзе поражают цели преимущественно в пригородной зоне, однако отмечается постепенное увеличение радиуса их действия.