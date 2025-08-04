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04 августа 2025 в 03:13

Два российских аэропорта прекратили принимать самолеты

Росавиация: аэропорты Тамбова и Волгограда перестали принимать самолеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Волгограда и Тамбова введены временные ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение принято для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Волгоград и Тамбов. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отметил он.

Ранее регулярные рейсы на посадочную площадку Северо-Курильска в Сахалинской области отменены. Причиной стали опасения по поводу возможного подтопления взлетно-посадочной полосы после нескольких волн цунами.

Также Кореняко передавал, что аэропорт Пулково ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такая мера была принята для обеспечения безопасности пассажиров. Аналогичная ситуация наблюдалась в аэропорту Казани.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге к вылету готовят первый рейс в аэропорт Геленджика. Пассажиры в настоящее время ожидают путешествия к берегу Черного моря, которое займет несколько часов.

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