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04 августа 2025 в 05:51

«Проницательный секретарь»: звезда «Радио Цинциннати» умерла в 79 лет

Hollywood Reporter: актриса Лони Андерсон умерла в возрасте 79 лет

Лони Андерсон Лони Андерсон Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Американская актриса Лони Андерсон, сыгравшая в комедийном сериале «Радио Цинциннати», умерла в возрасте 79 лет, сообщила публицист Шерил Кэган. По ее словам, женщина скончалась после продолжительной тяжелой болезни, передает журнал Hollywood Reporter.

Андерсон, которая сыграла роль проницательного секретаря радиостанции Дженнифер Марлоу, скончалась в воскресенье. Ей было 79 лет, — пишет журнал.

Роль в «Радио Цинциннати» подарила Андерсон две номинации на премию «Эмми» и три на «Золотой глобус». Она также снялась в таких лентах, как «История Джейн Мэнсфилд» с Арнольдом Шварценеггером и «Невероятный Халк».

Ранее умер известный польский актер Кшиштоф Матушевский, который сыграл в фильме «Ведьмак» 2002 года. Артист театра и кино скончался на 66-м году жизни.

Кроме того, в Риме скончалась актриса Адриана Асти, она оставила после себя наследие, включающее более 100 ролей в кино, театре и на телевидение, а также десяток престижных наград. Асти известна благодаря съемкам в эротическом эпосе «Калигула» 1979 года режиссуры Тинто Брасса.

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