Умерла звезда скандального фильма о временах Калигулы

В Риме скончалась актриса Адриана Асти, чья карьера охватывала кино, театр и телевидение, пишет La Repubblica. Издание отмечает, что она оставила после себя наследие, включающее более 100 ролей и десяток престижных наград. Асти известна благодаря съемкам в эротическом эпосе «Калигула» 1979 года режиссуры Тинто Брасса, где также сыграл Питер О'Тул.

За свою карьеру актриса неоднократно становилась лауреатом кинопремий, получая признание как лучшая актриса и лучшая актриса второго плана. Ее фильмография включает множество знаковых и культовых работ.

Асти сотрудничала с такими мэтрами, как Лукино Висконти в фильмах «Рокко и его братья» и «Людвиг», а также с Бернардо Бертолуччи в лентах «Перед революцией» и «Пазолини». Зрители также помнят ее по ролям в «Коротком отпуске», «Призраке свободы» и «Зорро», где она снималась вместе с Аленом Делоном.

Адриана Асти родилась в Милане. Дебютировала на большом экране в 1948 году, а на театральной сцене – в 1951-м. Асти также являлась экс-супругой режиссера Бернардо Бертолуччи и актера Джорджо Феррера.

Ранее умер известный польский актер Кшиштоф Матушевский, который сыграл в фильме «Ведьмак» 2002 года. Артист театра и кино скончался на 66-м году жизни.