Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 16:50

Умерла звезда скандального фильма о временах Калигулы

Итальянская актриса Адриана Асти умерла на 95-м году жизни

Адриана Асти Адриана Асти Фото: Roger Harvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Риме скончалась актриса Адриана Асти, чья карьера охватывала кино, театр и телевидение, пишет La Repubblica. Издание отмечает, что она оставила после себя наследие, включающее более 100 ролей и десяток престижных наград. Асти известна благодаря съемкам в эротическом эпосе «Калигула» 1979 года режиссуры Тинто Брасса, где также сыграл Питер О'Тул.

За свою карьеру актриса неоднократно становилась лауреатом кинопремий, получая признание как лучшая актриса и лучшая актриса второго плана. Ее фильмография включает множество знаковых и культовых работ.

Асти сотрудничала с такими мэтрами, как Лукино Висконти в фильмах «Рокко и его братья» и «Людвиг», а также с Бернардо Бертолуччи в лентах «Перед революцией» и «Пазолини». Зрители также помнят ее по ролям в «Коротком отпуске», «Призраке свободы» и «Зорро», где она снималась вместе с Аленом Делоном.

Адриана Асти родилась в Милане. Дебютировала на большом экране в 1948 году, а на театральной сцене – в 1951-м. Асти также являлась экс-супругой режиссера Бернардо Бертолуччи и актера Джорджо Феррера.

Ранее умер известный польский актер Кшиштоф Матушевский, который сыграл в фильме «Ведьмак» 2002 года. Артист театра и кино скончался на 66-м году жизни.

кино
актрисы
фильмы
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обманули дурака! Нацистка фон дер Ляйен жестко подставила Трампа в сделке
Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову: что он сказал, почему он ей завидует
Психолог оценила слова Шаляпина и его новой жены о готовности к детям
Найдена истинная причина обещаний Трампа ввести пошлины против партнеров РФ
Алаудинов обозначил роль «Ахмата» в успехе в Часове Яре
«Ваши страны — это наш полигон»: российские хакеры готовят удар возмездия
Россия готовится наладить ЖД-сообщение с одной страной
Автохлам за 3 млн? Россияне не хотят покупать Lada: что не так с качеством
Песков поставил точку в вопросе возвращения американских компаний в Россию
В Кремле оценили перспективы торговли России с США
Песков высказался о совместном ответе БРИКС на угрозы Трампа
Суд Петербурга арестовал жертву мошенников за попытку поджога банка
Песков ответил Трампу на обвинения БРИКС в антиамериканизме
В США раскрыли, как Россия сделала рубль супервалютой
В ОП сравнили цензуру на Западе с пропагандой фашистской Германии
В МЧС раскрыли новые детали страшного пожара в Подмосковье
Названа сумма, которую Австралия потеряла из-за шпионажа
«Орала дурниной»: старушка пырнула насильника отверткой и избежала гибели
Взятие Часова Яра и решающая битва за Донбасс: новости СВО к вечеру 31 июля
Бойцы ВС России под огнем ВСУ спасли семейную пару в ДНР
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.