Врач назвал симптомы конъюнктивита, требующие визита к врачу

Симптомами конъюнктивита являются зуд, покраснение и гнойные выделения из глаз, заявил NEWS.ru офтальмолог высшей категории Кирилл Светлаков. По его словам, данные признаки также могут быть проявлением других заболеваний, при которых требуется квалифицированная помощь.

Наиболее привычные проявления конъюнктивита — покраснение, зуд, ощущение чего-то инородного в глазу. Иногда они сопровождаются выделениями — водянистыми или гнойными. Важно помнить, что эти признаки могут указывать не только на конъюнктивит, но и на другие глазные заболевания, требующие профессионального вмешательства, — сказал Светлаков.

Он уточнил, что такие симптомы, как повышенная чувствительность к свету, отечность век и ухудшение зрения, являются поводом для незамедлительного обращения к врачу. По словам Светлакова, увеличение выделений, их загустение и смена цвета на желтоватый или зеленоватый также требуют профессиональной помощи. Врач отметил, что самолечение может усугубить ситуацию.

Промывание глаз чаем или другими жидкостями может привести к дополнительному раздражению слизистой оболочки и увеличению воспалительного процесса. Чай содержит танин и другие вещества, которые могут усугубить аллергическую реакцию или вызвать дополнительное раздражение. Избегайте применения капель для глаз, если они не были предписаны врачом. Некоторые препараты могут содержать компоненты, способствующие усугублению состояния. Если в глазу ощущается инородное тело, не пытайтесь удалить его самостоятельно, — добавил Светлаков.

Ранее врач-офтальмолог Светлана Миргородская предупредила о риске развития конъюнктивита при нырянии без очков. По ее словам, вода смывает слезную пленку и может содержать болезнетворные микроорганизмы.