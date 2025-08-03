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03 августа 2025 в 20:37

Китайским учителям и врачам запретили зарубежные поездки

NYT: в Китае госслужащим массово запрещают выезд за рубеж

Фото: Mu Yu/Global Look Press

Власти Китая ужесточают ограничения для государственных служащих, сводя к минимуму их контакты с иностранцами, сообщает The New York Times. Меры включают запрет на зарубежные поездки, изъятие паспортов и даже ограничения на общение в соцсетях. Чиновники обосновывают это защитой национальной безопасности, борьбой с коррупцией и сокращением расходов.

Кроме того, в ряде местных администраций госслужащим запретили собираться на обед в группах более трех человек, согласовывать поездки за пределы своего города, а выпускникам иностранных вузов — занимать ряд государственных должностей. Издание отмечает, что ограничения затрагивают всех бюджетников — от учителей и врачей до сотрудников госкомпаний, не имеющих доступа к секретным данным.

Ранее российская туристка побывала в Китае и возмутилась некоторыми особенностями страны, назвав их позорными для местных жителей. Так, путешественница обратила внимание на отсутствие мыла и даже дозатора для него в китайских общественных туалетах. Она также удивилась наличию сушилок для белья рядом с дорогами в Китае.

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