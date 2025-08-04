Силовики РФ узнали адрес и телефон начальника СБУ по Сумской области

Персональные данные — номера телефонов, банковской карты и адреса проживания — начальника управления СБУ в Сумской области Олега Красношапки стали известны российским силовым структурам, передает ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что тот пользуется мессенджером WhatsApp.

Он пользуется WhatsApp, поэтому уже передал достаточно информации о перемещении военной техники в Сумах, пользуясь мобильным телефоном со включенными функциями, — указал силовик.

Он отметил, что в камере железнодорожного вокзала «Южный» в Киеве он держит ячейку, чтобы «расплачиваться со своими протеже в главном офисе СБУ». Еще до назначения начальником областного управления Красношапка отвечал за борьбу с коррупцией, но при этом активно поощрял ее развитие, подчеркнул источник.

Тем временем Служба безопасности Украины объявила в розыск 29 российских губернаторов. Шестеро из них попали в базу СБУ в 2025 году. В списке значатся главы ДНР, ЛНР, Крыма и новых регионов, а также руководители ряда субъектов России, включая Чечню, Башкирию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томскую, Омскую, Нижегородскую, Ленинградскую и другие области.

Ранее стало известно, что гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников усилил меры безопасности после того, как СБУ объявила его в розыск в январе 2025-го, в том числе нанял больше охраны. Украинские власти обвиняют журналиста в поддержке СВО и посещении новых регионов России.