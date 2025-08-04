Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 05:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 августа

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 августа

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА над Воронежем, раздалось не менее пяти взрывов. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что в небе северной части населенного пункта видны вспышки. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 БПЛА над Россией, передает Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что больше всего дронов сбили над Крымом, еще три — над Брянской областью.

«В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Брянской области, два над акваторией Черного моря, один над территорией Курской области, один над территорией Орловской области», — указали в ведомстве.

Российские военнослужащие отразили попытку украинских БПЛА атаковать территорию Севастополя, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его информации, работа велась в воздухе над морем, были ликвидированы три дрона.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Кроме этого, в районе парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — написал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ, заявил в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет. Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие. Не снимайте и не выкладывайте видео ликвидации! Выражаю благодарность службам ПВО за профессионализм! В ближайшее время ракетная опасность будет отменена, сиренно-речевое оповещение по городу переведено в режим тишины. Призываю жителей и туристов соблюдать все меры и следить за официальной информацией», — написал мэр.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотный летательный аппарат противника, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, больше всего дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области.

«В период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Белгородской области, девять — над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Воронежской области», — отметили в МО.

Читайте также:

Убил ветерана ВОВ и девушку в телефонной будке: все о горьковском маньяке

«Орешник» возмездия, дроны в Сочи, игры Арестовича: что дальше

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

ВСУ
СВО
атаки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подполье узнало о ракетном ударе по складу горюче-смазочных материалов
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
Отдых в Турции, дом за $4 млн: как Овечкин тратит миллионы от НХЛ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX похвасталась новым вертолетом за 60 млн рублей
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.