Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 августа

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА над Воронежем, раздалось не менее пяти взрывов. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что в небе северной части населенного пункта видны вспышки. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 11 БПЛА над Россией, передает Минобороны РФ. В министерстве уточнили, что больше всего дронов сбили над Крымом, еще три — над Брянской областью.

«В период с 21:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре над территорией Республики Крым, три над территорией Брянской области, два над акваторией Черного моря, один над территорией Курской области, один над территорией Орловской области», — указали в ведомстве.

Российские военнослужащие отразили попытку украинских БПЛА атаковать территорию Севастополя, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его информации, работа велась в воздухе над морем, были ликвидированы три дрона.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Кроме этого, в районе парка Победы к берегу прибило заглушенный средствами РЭБ БПЛА, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали», — написал он.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ, заявил в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. По его словам, никто не пострадал.

«На нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом. Обломки снова зацепили строения в гаражном кооперативе на Авиационной. Пострадавших предварительно нет. Все экстренные службы работают. Сохраняйте спокойствие. Не снимайте и не выкладывайте видео ликвидации! Выражаю благодарность службам ПВО за профессионализм! В ближайшее время ракетная опасность будет отменена, сиренно-речевое оповещение по городу переведено в режим тишины. Призываю жителей и туристов соблюдать все меры и следить за официальной информацией», — написал мэр.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотный летательный аппарат противника, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, больше всего дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области.

«В период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Белгородской области, девять — над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Воронежской области», — отметили в МО.

Читайте также:

Убил ветерана ВОВ и девушку в телефонной будке: все о горьковском маньяке

«Орешник» возмездия, дроны в Сочи, игры Арестовича: что дальше

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы