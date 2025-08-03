Минобороны раскрыло число сбитых над Россией БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили 41 беспилотный летательный аппарат противника, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, больше всего дронов нейтрализовали над территорией Белгородской области.

В период с 20:00 мск до 23:25 мск дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 19 — над территорией Белгородской области, девять — над акваторией Черного моря, восемь — над территорией Воронежской области, — отметили в МО.

В министерстве уточнили, что три дрона сбили над территорией Курской области, еще два над территорией Брянской.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в городе Новокуйбышевске БПЛА ВСУ ударили по промышленному предприятию. На месте работали оперативные службы, информации о пострадавших не поступало, указал он.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ. БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае, в Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.