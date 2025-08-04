В ГД объяснили схему пересчета пенсии для уволившихся россиян

Пенсия работающих россиян после увольнения пересчитывается автоматически, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). По его словам, таким образом пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть.

После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией, — отметил Гаврилов.

Политик подчеркнул, что для тех, кто собирается уйти с работы: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнет выплачиваться уже с первого числа следующего месяца. Если же уйти в начале месяца — процесс передвинется на месяц вперед.

Ранее стало известно, что в России впервые за последние 10 лет средний размер пенсий женщин оказался выше, чем у мужчин. По состоянию на 1 января 2025 года женщины, состоящие на учете в системе Соцфонда, получали в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

Прежде исследователи выяснили, что в первом полугодии 2025 года российские фрилансеры зарабатывали в среднем 42 тысячи рублей — на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Веб-разработчики оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами с доходом 188,9 тысячи рублей (+8%). Они опередили программистов, которые получили 185 тысяч рублей (+27%).